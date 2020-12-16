新冠肺炎｜今增82確診包括35源頭不明　龍蟠苑龍珊閣居民須強檢 (16:43)

彩雲邨明麗樓：

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，明麗樓累計6單位有人確診，其中有3個33室單位共有4人確診及1人初步確診，有兩個34室單位各有1人確診，另有一個非同層非同號碼的單位確診個案，與歌舞群組相關。衛生署初步發現部分確診單位有直向傳播的趨勢，稍後將聯同環保處到場視察喉管。

龍蟠苑龍珊閣：

張竹君稱，龍蟠苑龍珊閣多一個單位有人確診，與早前為不同樓層同單位，這情況並不罕見，衛生防護中心需視乎情況決定下一步行動。

其他群組爆發個案：

．將軍澳—藍田隧道地盤增7宗確診

．將軍澳日出康城9期地盤群組新增2宗相關家人個案

張竹君亦表示，衛生署到東頭邨貴東樓採檢29個環境樣本，當中3個樣本檢測呈陽性，包括廁所去水喉表面、廁所抽氣扇。

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