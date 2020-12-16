新冠肺炎｜今增82確診包括35源頭不明　龍蟠苑龍珊閣居民須強檢 (16:43)

截至今日（16日）凌晨零時，本港新增82宗新型冠狀病毒確診個案。當中有3宗為輸入個案，另79宗屬本地個案，包括35宗感染源頭不明。衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，鑽石山龍蟠苑龍珊閣再有居民確診，全座居民須強制檢測。沙田乙明邨明恩樓32樓亦疑現爆發，居民須強制檢測（報道連結）。今日另有逾80宗初步確診。
彩雲邨明麗樓：
衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，明麗樓累計6單位有人確診，其中有3個33室單位共有4人確診及1人初步確診，有兩個34室單位各有1人確診，另有一個非同層非同號碼的單位確診個案，與歌舞群組相關。衛生署初步發現部分確診單位有直向傳播的趨勢，稍後將聯同環保處到場視察喉管。
龍蟠苑龍珊閣：
張竹君稱，龍蟠苑龍珊閣多一個單位有人確診，與早前為不同樓層同單位，這情況並不罕見，衛生防護中心需視乎情況決定下一步行動。
其他群組爆發個案：
．將軍澳—藍田隧道地盤增7宗確診
．將軍澳日出康城9期地盤群組新增2宗相關家人個案
張竹君亦表示，衛生署到東頭邨貴東樓採檢29個環境樣本，當中3個樣本檢測呈陽性，包括廁所去水喉表面、廁所抽氣扇。
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