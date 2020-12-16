未來10年總房屋供應目標43萬單位　公私營房屋維持七三比 (15:45)

運輸及房屋局今日（16日）公布《長遠房屋策略》2020年周年進度報告。長策今年制定由2021/22至2030/31年度的未來10年內，總房屋供應量目標為43萬個，與去年訂下的10年總房屋供應量目標相同。公營及私營房屋供應目標比例維持於7:3，公營房屋佔30.1萬個，當中公屋及綠置居供應目標為21萬個單位，資助出售單位目標為9.1萬個；至於私營房屋供應目標佔12.9萬個。
公營房屋方面，運輸及房屋局長陳帆表示，當局稱已覓得330公頃土地，足夠興建31.6萬個公營房屋單位，是首次達到長策訂下公營房屋單位供應量的目標，有關供應主要來自新界新發展區、粉嶺高球場部分用地及棕地等。但他承認，在首5年內（2021/22至2025/26年度），只有約1/3單位能夠落成，另外2/3的單位要在後5年才能落成。他強調政府「有信心、有決心」在已覓得的土地上，興建全數31.6萬個單位，當局會盡最大努力推進。
至於私營房屋，當局預計未來3至4年一手私人住宅供應量約9.2萬個單位。政府將繼續透過賣地、鐵路物業發展項目、市建局項目及私人發展項目，達致未來10年提供12.9萬私營房屋單位的目標。
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