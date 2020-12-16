周庭申保釋上訴被拒　官頒判辭：即時監禁是「以儆效尤」　判刑無不妥 (15:30)

就周庭一方爭議，裁判官王詩麗判刑時採納前香港眾志秘書長黃之鋒2014年衝擊公民廣場的案例屬原則上出錯。法官張慧玲在判辭表示，未經批准集結罪沒判刑指引，法庭判刑時必須考慮案情的所有環境情況，認為王官「借鏡」案例量刑的做法沒不妥，亦沒有任何原則性錯誤。

張官認同黃之鋒案件中所涉的非法集結罪，與本案未經批准集結罪的罪行元素不同，惟兩罪均涉群眾聚集、公共秩序以及人身安全等議題。張官表示，即使控方在本案毋須證明是否出現暴力或破壞社會安寧的情況，不等同法庭判刑時不需作有關考慮。張官形容本案案情非常嚴重，判處即時監禁「以儆效尤」屬正確判刑。

張官又指出，根據案發片段和周庭承認的案情，同案被告黃之鋒當時「明顯」煽惑他人圍堵警總和堵塞兩個出入口，周庭則在旁附和，形容她「是當時群眾認識的公眾人物」，亦以領導角色，積極參與未經批准集結，加上其刑期「不可說是『很短』」，故周庭在未能證明其上訴成功機會高的情況下，法庭不會自動批准她保釋。

相關報道：周庭圍警總案申保釋候上訴被拒 消息：黃之鋒林朗彥就刑期提上訴【短片】