民主黨16人被控違限聚令否認控罪　斥政府抗疫為由打壓合法遊行 (14:57)

16名被告包括：尹兆堅、胡志偉、黃碧雲、吳劍昇、徐遠華、陳堡明、馬旗、蘇逸恒、易承聰、周熙雯、莫嘉嫻、陳欣兒、羅健熙、韓俊賢、洪駿軒及梁翊婷。

傳票指出，16名被告於今年5月22日，大約上午11時58分和中午12時47分，在德輔道西西區警署外，沿西邊街到德輔道西158A號外行人道上，在無合法權限或合理辯解的情況下，參與受禁群組聚集。

辯方律師在庭上透露，就有沒有合法權限和合理辯解方面有憲法爭議，又要求控方指出各人違反限聚令的確實時間和位置。

蘇逸恒和梁翊婷在庭外表示，當時他們以8人一組參與遊行，直至到達中聯辦外，就被警方指違反限聚令票控，批評政府以抗疫為由，打壓合法遊行為實。

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