6人涉串謀暴動　辯方質疑控方證據不足　憑名字譯音相似控其中一被告 (14:32)

控方承認，針對第六被告的證據，只依靠閉路電視拍到第六被告在去年9月28日曾攜着旅行箱出現在涉案單位樓層，以及他的名字與租下單位的人名字譯音相似，即同有一個「卓」字，並稱「我都唔知點解業主會話係卓簡深」。

法官沈小民要求控方寫出「卓簡深」的確實中文寫法，惟控方未能寫出，並重申只有譯音。沈官隨即質疑「呢個名，連具體寫法都冇嘅，得個音，跟住搵到個名相似嘅，就話係佢租？」控方只回應同意及無補充。

就沈官昨（15日）問及各被告會否有可能參與合法遊行，辯方回應稱，控方從無直接證供指證第一至第五被告，只靠環境證據要求法庭推斷各人是否有串謀協議，惟就算各被告有協議，現時證據未能證明，該協議涉及串謀參與的是暴動、非法集結或是合法集會，認為控方未能證明各被告在想法上方向一致。控方回應，法庭可細分各被告的關係，獨立考慮各人是否有串謀。案件明續。

6名被告依次為電競選手張浩輝（24歲）、學生胡凱富（22歲）、學生陳子斌（22歲）、女文員蘇美莉（26歲）、女學生李盈莉（18歲）及無業沈卓勤（25歲），各人否認於去年9月28日至10月1日，串謀其他人參與暴動。6人另被控一項串謀非法集結的交替控罪。

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