休班警認盜信用卡消費2.5萬元保釋候判　稱遭親友疏遠影響心情　官：不排除即時監禁 (13:15)

一名休班警員涉於去年10月在太古城中心偷取一張信用卡後，即日消費約2.5萬元，包括購入兩部手機，他今（16日）在東區裁判法院承認其中兩罪，包括一項盜竊罪及一項以欺騙手段取得財產罪。辯方求情稱，被告因去年的反修例事件影響，被親友疏遠，影響心情，加上一時貪念而犯罪。裁判官張志偉將案件押後至本月30日判刑，其間為被告索取社會服務令報告，但稱不排除即時監禁的可能性，被告獲准保釋候判。
被告李卓軒（28歲）報稱警察。他承認的兩項控罪指出，他去年10月14日在香港太古城中心5樓MOViE MOViE Cityplaza，偷竊一張由渣打銀行（香港）有限公司發行、屬於黃文浩的信用卡；同日在銅鑼灣希慎廣場地下Apple Store，以欺騙手段使用該信用卡，不誠實地取得及意圖永久地剝奪該Apple Store價值24,998元的財產。被告原另被控一項以欺騙手段取得財產罪，控方其後撤回該控罪。
辯方求情指出，被告從小參與不同義工服務，任職警察3年期間無做錯過事；他案發時受反修例事件影響，部分親友因而疏遠，影響其心情，同時面對經濟壓力，被朋友借去的5萬元未能追回，又要供車。辯方稱被告被捕後坦白一切，承認自己一時貪心，故希望法庭考慮本案只是單一事件，為被告索取社會服務令報告。
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