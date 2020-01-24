休班警認盜信用卡消費2.5萬元保釋候判　稱遭親友疏遠影響心情　官：不排除即時監禁 (13:15)

被告李卓軒（28歲）報稱警察。他承認的兩項控罪指出，他去年10月14日在香港太古城中心5樓MOViE MOViE Cityplaza，偷竊一張由渣打銀行（香港）有限公司發行、屬於黃文浩的信用卡；同日在銅鑼灣希慎廣場地下Apple Store，以欺騙手段使用該信用卡，不誠實地取得及意圖永久地剝奪該Apple Store價值24,998元的財產。被告原另被控一項以欺騙手段取得財產罪，控方其後撤回該控罪。

辯方求情指出，被告從小參與不同義工服務，任職警察3年期間無做錯過事；他案發時受反修例事件影響，部分親友因而疏遠，影響其心情，同時面對經濟壓力，被朋友借去的5萬元未能追回，又要供車。辯方稱被告被捕後坦白一切，承認自己一時貪心，故希望法庭考慮本案只是單一事件，為被告索取社會服務令報告。

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