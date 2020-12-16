社總總幹事許麗明阻差罪脫　官：警證供與片段有關鍵出入不可靠 (12:13)

許麗明步出法庭時，庭外有數十人為她鼓掌歡呼，她逐一與好友及支持者相擁。許麗明在庭外稱，目前心情複雜，因過往無數次報到及上庭，以至控方突然修改控罪，均令她身心受折磨，她感謝家人和朋友的支持。她表示，從控方修改控罪一事看，「佢（警方）算係濫捕」，否則毋須改控。至於會否擔心律政司上訴，她說「無得擔唔擔心，律政司有權咁做」。

許麗明（50歲）原被控於去年9月29日，在金鐘道行車路阻撓在正當執行職務的警員莊的朗。

警員莊的朗早前供稱不知許麗明是社工，又說案發時許麗明情緒激動，莊的朗多次警告她離開無效，更遭她碰撞至跌倒兩次。辯方質疑警員跌倒是「插水」，強調許麗明當日穿上「我哋係社工」的上衣。

裁判官鍾明新裁決稱，警員莊的朗證供與片段有關鍵出入，例如他聲稱第一眼看見被告的位置與片段不符；他聲稱展開雙手攔截被告，而被告不理會並繼續向前行的情況，片段亦沒有顯示。鍾官因此裁定莊的朗作供不可靠，不給予任何比重。

官：涉事警兩次跌倒均屬意外

就莊的朗兩次跌倒，鍾官認為他第一次跌倒是因被告絆倒石壆失平衡，再撞到他才跌倒；第二次跌倒則是因為有警員拍低被告舉高的手，觸碰到莊的朗，他才跌倒，認為兩次跌倒均屬意外。

裁判官續稱，案發時間只有10秒，「睇唔到10秒點發生阻撓行為」，再者被告在事發前一直態度合作，跟隨警員指示離開，認為她沒有作出阻撓警察的行為，裁定她罪名不成立。

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