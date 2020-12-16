偷信用卡拆晶片「貍貓換太子」透支32萬　中年漢涉盜竊被捕 (11:55)

秀茂坪警區總督察（刑事）馬怜旲表示，警方近日接獲14宗報案，稱其信用卡於沒有失竊下，被多次現金透支，秀茂坪警區重案組接手跟進，經調查後發現有賊人到不同住宅偷取由銀行發出的信件，獲得銀行發出的新信用卡及預設密碼犯案。

警方追蹤到涉案49歲男子，他昨午（15日）5時許利用一張假卡成功提款，埋伏探員遂上前把他截停拘捕。警方把賊人押返寓所搜查，檢獲28張銀行卡晶片、3張屬他人已報失的身分證、多張屬不同人的銀行卡、會員卡及學生證，相信疑犯涉及更多宗案件。

秀茂坪警區重案組高級督察潘崇禮表示，賊人主要針對一些信箱安裝位置隱蔽、保安較差的屋邨，乘無人為意時偷取信箱內由銀行或財務機構發出、載有信用卡及密碼的信件，拆走卡上晶片安裝到假卡，再把假晶片嵌回事主的信用卡，之後把信用卡放回信封再放回原處，待事主收信後如常啟動信用卡，賊人便利用手上的假卡作現金提款。

警方稱由於賊人手法新穎罕見，事主往往未為意信用卡被「做手腳」，至接獲銀行通知後始知被盜用，呼籲市民啟用新卡前應留意卡上有否被做手腳痕迹，並提醒保安公司加強信箱保安。