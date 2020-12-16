新冠肺炎｜梁子超：源頭不明個案續增恐再爆發　假期回流港人成抗疫挑戰 (11:46)

近日本港新型冠狀病毒個案中，源頭不明個案的比例持續高企。呼吸系統科專科醫生梁子超今早（16日）接受港台節目《千禧年代》時表示，現時住宅、外傭等群組陸續出現傳播迹象，加上冬天及長假期回流港人帶來的挑戰，認為疫情現階段情況仍然嚴峻，呼籲市民減少家庭以外的不必要社交接觸。
梁子超稱，過去一周本港錄得229宗源頭不明個案，較前一周多約20%，升幅比三周前稍減慢。惟他強調，若不能在短期內減少傳染源，容易觸發大型傳播網絡爆發，令疫情再度惡化。
外傭宿舍爆疫隱患未解決 梁子超促納規管疫下禁訪
大埔豐年樓外傭宿舍累計8名外傭染疫，梁子超認為外傭宿舍帶來的隱患長遠未有解決，建議政府不單要「狂追」爆發群組以控制傳播鏈，亦要探討能否為居住或曾到訪其他外傭宿舍的人提供檢測。他又認為，長遠而言應將外傭宿舍納入正規規管，例如在疫情期間，營運者應盡量謝絕訪客或要求留宿訪客詳細登記資料。
香港僱傭代理協會主席張結民在同節目表示，經歷上一波疫情後，大部分入住持牌宿舍的外傭，均會在得到檢測結果後才轉到僱主家中，估計是次豐年樓的個案涉及已「入屋」的外傭返回宿舍探訪，造成交叉感染。他又稱，大部分持牌宿舍均較少容許外人探訪，對於衛生防護中心稱有外傭患者只在宿舍居住一晚，他形容情況不罕見，但一般不會在持牌宿舍出現。
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