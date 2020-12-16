龍緯汶狎兩非華裔女童判囚32個月　官：被告稱「愛事主」不合理僅藉口 (11:30)

患有抑鬱症及性偏離的被告龍緯汶（46歲），承認兩項非禮、3項向16歲以下兒童作猥褻行為、一項製作兒童色情物品、一項管有兒童色情物品罪，事主分別是年約6至7歲的X及4至5歲的Y，均屬非華裔。辯方今在庭上稱，被告對X及Y有深切歉意，並為被告呈上一封道歉信。辯方形容，該信內容精簡、只有「兩行字」。

法官沈小民判刑時，引述X的心理報告稱，X出現創傷後遺的徵狀，包括感到自我形象受損、難對他人有基本信任等，現經心理治療後已有好轉。沈官表示，從報告可見，X受到一定程度創傷，或會伴隨一生，影響可能在X往後成長時才浮現。

沈官認為，被告行為「令人憎惡」，被告一直從事關注弱勢社群的工作，但有自己的「隱秘意圖」，情況令人相當憂慮；另提及事發前X的家人對被告信任有加，不時將X交予被告照顧，相信X也曾視被告為家人，惟被告「為滿足一己私慾，不惜破壞誠信，令人扼腕」，故須判以阻嚇式刑罰。

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