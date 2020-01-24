煲仔飯｜食煲仔飯健康5貼士　營養師：臘腸高脂高鈉宜選肉片　甜豉油最多一湯匙 (09:05)

冬天食煲仔飯暖胃又滋味，惟不少煲仔飯食材的脂肪和鈉含量高，暗藏健康陷阱，註冊營養師黃穎琳提醒食煲仔飯要注意的健康貼士。
留意煲仔飯健康陷阱
‧臘味排骨鳳爪高脂高鈉
黃穎琳指出，不少煲仔飯食材如臘味、排骨、油鴨、鱔及鳳爪等，皆屬高脂、高鈉食物。以臘腸為例，2條臘腸（約60至80克）約含467卡路里，當中有38克脂肪（約7.5茶匙油）及1136毫克鈉，鈉含量已是世衛建議每日攝取量的一半。根據世衛建議，成人每日從膳食攝入的鈉應少於2000毫克。
‧煲底掃油增脂肪量
黃穎琳稱，煲仔飯在烹調時大多先會在煲底掃一層油以防黏底，飯亦會吸收食材的油分，如所選食材較高脂，飯的脂肪含量也會因而增加。
‧甜豉油鈉含量高
煲仔飯通常拌以甜豉油或熟油進食，一湯匙甜豉油大約含570毫克鈉，以世衛建議成人每日從膳食攝入的鈉含量計算，一日三餐平均每餐約可攝取666.7克鈉，即一湯匙甜豉油已佔每餐平均鈉攝取量逾八成。
食煲仔飯健康5貼士
黃穎琳建議想食煲仔飯食得健康，有5點要注意：
1. 選擇較低脂、新鮮的蛋白質類食材，例如窩蛋牛肉和肉片，其脂肪和鈉含量比一般臘味或排骨低。
2. 如以甜豉油拌煲仔飯，建議最多不超過一湯匙。
3. 煲仔飯只宜一周吃一次。
4. 注意均衡飲食，吃煲仔飯時可搭配健康少油的蔬菜，如白焯菜、上湯浸菜等。
5. 一個煲仔飯約有兩碗飯分量，建議一般女性每餐食用分量約一平碗，男性則為一碗半左右；一個煲仔飯建議與親朋好友分享食用。