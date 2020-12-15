《鏗鏘集》報道青山灣羈留者遭不人道對待　入境處四工會譴責 (22:34)

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入境事務主任協會、香港入境事務助理員工會、香港入境事務處人員協會及香港入境處員佐級總會發聯合聲明，稱有關報道極不負責任、立場偏頗、失實及不公正，誣衊前線人員的專業，嚴重損害入境處的聲譽。

聲明強調，入境處人員一直以專業態度依法執行職務，時刻維持高度正直誠信的標準，確保被羈留者獲得公正妥善的待遇。這些待遇包括醫療檢驗、運動、個人衛生、投訴渠道、太平紳士探訪等。對於有意欲傷害自己或他人身體的羈留者，入境處會參照當值醫生的專業評估及建議，採取相應措施。

聲明並指出，在羈留中心的人部分曾觸犯嚴重罪行，如謀殺、販毒、勒索或嚴重傷人等而被長時間監禁，又或在擔保期間重犯，必需繼續羈留，免對社會構成嚴重治安風險。任何人如認為在羈留期間受到不公正對待，有既定及公平程序供投訴或申訴。