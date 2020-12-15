梁定邦稱條例不容提出改革監警會提議　身體欠佳應告老歸田 (22:02)

此外，政府今年5月再度委任梁定邦為監警會主席，任期一年，至明年5月底，未如歷任主席般續任兩年。被問是否因過去一年的工作壓力太大而決定不再擔任主席一職，他稱自己身體欠佳，「我出年75歲，政府唔應該搵我呢啲老弱殘兵，應該搵啲年輕一輩去做呢個工作，我應該告老歸田。」

監警會匯報2019/20工作報告，監警會秘書長俞官興指出，過去11年來的投訴數字趨勢，由2009年的接近4000宗一直持續下跌近5年的1500至1700宗。被問到是否認為警隊改善了服務質素，還是市民對投訴制度失去信心，俞官興稱監警會向警方提供多個建議，警隊有跟進，故認為是基於服務改善了，投訴有所下降。他引述反修例事件衍生了逾1900宗投訴，包括逾600宗須匯報投訴，稱有關數字是「歷史新高」，「如果啲人無信心就唔會作出投訴啦」。

被問是否因去年反修例涉及爭議眾多，才導致投訴上升，而非市民對制度特別有信心，俞官興稱知道社會上持兩種說法，他持開放態度，並認為可以透過獨立機構做調查統計。梁定邦認為，市民是否對監警會無信心，這值得斟酌，他現階段無答案，稱要深入研究。

另外，截至本月4日，反修例運動衍生了1946宗投訴個案，當中有629宗是須匯報投訴。投訴警察課已提交398宗調查報告，當中188宗獲監警會通過，有16宗經全面調查後有確切結果。16宗個案中包括2宗獲證明屬實，涉及警員說粗言穢語，監警會數月前已提及；最新一宗「未經舉報但證明屬實」的投訴，涉疏忽職守，有關警員被指強迫被捕人戴頭套，警員稱獲得對方同意，但他並無在警員記事冊記下，故違反警例。

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