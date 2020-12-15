梁定邦稱條例不容提出改革監警會提議　身體欠佳應告老歸田 (22:02)

高等法院上月就一宗司法覆核案，裁定警員不展示識別編號或標記的做法違反《人權法》，並稱現時投訴警察課和監警會組成的投訴機制未能有效處理針對警方的投訴。監警會主席梁定邦今午（15日）見記者，被問會否就此改革監警會，有否與特首商討、爭取獨立調查的權力，他回應稱經諮詢法律意見後，認為法庭判決沒影響監警會現時工作，監警會將繼續按《獨立監察警方處理投訴委員會條例》第八條所述的職能工作，又稱條例「不容許我們作出提議」。對於監警會是否需要改革，梁定邦認為要由社會討論，他則持開放態度。
此外，政府今年5月再度委任梁定邦為監警會主席，任期一年，至明年5月底，未如歷任主席般續任兩年。被問是否因過去一年的工作壓力太大而決定不再擔任主席一職，他稱自己身體欠佳，「我出年75歲，政府唔應該搵我呢啲老弱殘兵，應該搵啲年輕一輩去做呢個工作，我應該告老歸田。」
監警會匯報2019/20工作報告，監警會秘書長俞官興指出，過去11年來的投訴數字趨勢，由2009年的接近4000宗一直持續下跌近5年的1500至1700宗。被問到是否認為警隊改善了服務質素，還是市民對投訴制度失去信心，俞官興稱監警會向警方提供多個建議，警隊有跟進，故認為是基於服務改善了，投訴有所下降。他引述反修例事件衍生了逾1900宗投訴，包括逾600宗須匯報投訴，稱有關數字是「歷史新高」，「如果啲人無信心就唔會作出投訴啦」。
被問是否因去年反修例涉及爭議眾多，才導致投訴上升，而非市民對制度特別有信心，俞官興稱知道社會上持兩種說法，他持開放態度，並認為可以透過獨立機構做調查統計。梁定邦認為，市民是否對監警會無信心，這值得斟酌，他現階段無答案，稱要深入研究。
另外，截至本月4日，反修例運動衍生了1946宗投訴個案，當中有629宗是須匯報投訴。投訴警察課已提交398宗調查報告，當中188宗獲監警會通過，有16宗經全面調查後有確切結果。16宗個案中包括2宗獲證明屬實，涉及警員說粗言穢語，監警會數月前已提及；最新一宗「未經舉報但證明屬實」的投訴，涉疏忽職守，有關警員被指強迫被捕人戴頭套，警員稱獲得對方同意，但他並無在警員記事冊記下，故違反警例。