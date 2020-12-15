消委會接投訴稱裝修公司不符要求　繳付尾數不達共識拆走數道門 (21:15)

消委會接獲李小姐投訴，她於2月初與裝修公司簽訂近21萬元合約作全屋裝修，因浴室門款式不符與裝修公司溝通執漏，公司要求李小姐繳付4萬元尾數不果，她數日後發現單位大門及屋內數道門均被拆走，已安裝燈掣及插蘇處只剩下電線，浴室馬桶淤塞，她懷疑是裝修公司所為，考慮報警，並要求消委會將該公司記錄在案。

另一事主陳先生去年8月，以43萬元委託公司裝修，因地台設計不符要求公司修改，但該公司擅自拆去地台木板，及後陳先生發現更多問題，惟公司未有跟進，反要求陳先生先繳付工程尾數，雙方無法達成共識，陳先生要求消委會與該公司商討取消全部尾數，該公司稱會保留追究權利，陳先生考慮作民事索償。

消委會表示，裝修公司有責任按合約履行服務，如要增加或改動項目，需事先與客戶商討。而裝修就工程尾數的爭議，往往各持己見，建議雙方在訂立合約時，應先就執漏和尾數問題溝通，消費者亦可在工程尾段建議執漏清單，與裝修公司商議將尾數按清單分階段付清。

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