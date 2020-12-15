「八區開花」5男控管汽油彈非法集結　3人擬認罪本月28日答辯求情 (18:35)

五名被告依序為消防員方志雄（33歲）、學生林展陶（16歲）、無業漢王若詩（46歲）、銀行職員趙皓雋（25歲）及消防員陳瑞文（49歲）。

消防員方志雄被指在彌敦道與山東街一帶管有四支汽油彈、一支鐵筆、一個鐵槌及一把摺刀等，其代表律師透露他將承認管有物品意圖摧毁財產、拒捕、管有違禁武器、非法集結、無牌管有無線電通訊器具共5罪。林展陶則被控於同日同地參與非法集結及違反《禁蒙面法》，庭上亦透露他擬認非法集結罪。

趙皓雋早前透露將承認管有物品意圖摧毁財產等罪，連同今日透露認罪意向的方志雄及林展陶，3人會將本月28日作正式答辯及求情。

其餘2名被告消防員陳瑞文及王若詩則否認非法集結及違反《禁蒙面法》，案件訂於明年7月5日開審，預計審期5天。除趙皓雋須繼續還押，其餘4人續准保釋。

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