涉銅鑼灣「和你lunch」打鬥　青年涉電話敲「正義姐」頭15下受審 (19:00)

今年2月銅鑼灣時代廣場「和你lunch」活動期間，一批手持國旗巿民與示威者爭執打鬥，其間一名青年涉襲擊被稱為「正義姐」的女子藍雪寶，事後被控傷人罪；另一名涉在場參與打鬥的女商人，被控在公眾地方打鬥罪，兩人今（15日）在東區裁判法院受審。控方指出，青年搶了藍雪寶的電話後，用該電話敲藍雪寶的頭15下；女商人則曾嘗試用小型國旗攻擊他人。
本案受審的為首被告學生蔡俊軒（23歲）及第四被告商人宋晞綸（45歲）。蔡俊軒被控於今年2月21日，在銅鑼灣時代廣場非法及惡意傷害女子藍雪寶；宋晞綸被控同日在銅鑼灣時代廣場的公眾地方，與次被告黃卓熙及第三被告李秋芝參與非法打鬥。黃卓熙及李秋芝早前已認罪，黃卓熙被判160小時社會服務令，李秋芝保釋外出至12月18日候刑。
控方開案陳辭指出，當日下午1時許，蔡俊軒與他人在時代廣場外參與反政府示威，其間宋晞綸與其他建制支持者帶着揚聲器及大小不同的國旗出現，及後藍雪寶亦有到場。不久，宋晞綸推開她身邊一名男子後，與他人邊揮動國旗邊跳舞，其間又曾嘗試用小型國旗攻擊他人。
宋晞綸隨後與被她推開的男子爭執，並再用小型國旗指着該男，同時藍雪寶拿出電話拍攝現場，示威人士遂包圍他們，雙方打鬥，其間蔡俊軒上前搶走藍雪寶的電話，藍雪寶一度捉住蔡俊軒的背包，但蔡俊軒轉身用該電話連續打了藍雪寶的頭15下。警方當場拘捕宋晞綸，另在翻查閉路電視片段及派人跟蹤後拘捕蔡俊軒。
蔡俊軒患有聽障，今在庭上須戴助聽器。法庭原安排傳譯員坐在他旁，但考慮到庭內須錄音，無線耳機效果亦不理想，最終押後案件至明年3月11日，安排人員即場打字，讓蔡俊軒可在螢幕上看到聆訊內容。
另外，本報記者午飯時間離開法庭時，遭一名在庭上與宋晞綸支持者同坐旁聽的男子跟隨及踩後腳，又多次用粗言穢語辱罵記者，惟及後記者查問因由時，該男子未有回答，並急步離開。
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