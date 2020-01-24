周梓樂死因庭｜警兩度函蘋果要求破解周梓樂iPhone不果　發現Chrome密碼冀助調查 (18:46)

12：37報道：周梓樂Telegram稱在停車場「食花生」、拿東西給他人

網絡安全及科技罪案調查科警員周祖耀供稱，他於去年11月26日取得周梓樂的4種電子設備作檢驗，但iPhone、iPad及Mac電腦都設密碼鎖，唯獨桌面電腦沒有密碼。他稱今年2月從桌面電腦發現Google Chrome瀏覽器的帳戶和密碼，相信有助本案調查，遂以數碼鑑證軟件撮取資料，交給重案組同僚跟進。

聆訊另一重點為警方有否成功破解周梓樂的iPhone，周祖耀表示去年11月已發現iPhone被上鎖，無法提取資料，直至今年9月，iPhone屏幕顯示「已停用」字眼，由於軟件技術不支援，他一直無法撮取手機的資料。

被問到警方能否繞過iPhone的保安系統，周祖耀透露「喺我工作嘅地方，無接觸過𠵱類器材支援」，他看過前香港眾志秘書長黃之鋒的手機「畀人破解」的新聞，但撮取方法要視乎手機狀況。周梓樂的手機為iPhone 11，裁判官高偉雄問到「（以色列破解手機軟件公司）Cellebrite係唔係唔支援更後期嘅iOS系統？」周祖耀重申視乎情況而定。

裁判官散庭前特別提到，庭上已經公開周梓樂在兩個Telegram群組的對話內容，如果群組成員知道周梓樂當日的行蹤，呼籲他們向死因庭提供資料。裁判官又稱，死因研訊下周不會開庭，延至本月28日續審，相信明年1月初可以完成所有作供。

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