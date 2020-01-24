新冠肺炎｜伊院79歲男病人、東院64歲女病人、瑪麗77歲女病人離世　港增至123死 (21:36)

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今（15日）在疫情記者會上表示，其中一名79歲男病人（個案7611）昨日（14日）在伊利沙伯醫院離世。醫管局昨日早上收到衛生防護中心通知接收該病人，同一時間病人感不適被送進伊利沙伯醫院，其情況持續惡化，延至昨午1時離世。庾慧玲表示，前線醫護人員較忙碌，為延遲通報致歉。

另一名64歲女病人（個案6347）今在東區醫院離世。她11月30日因發燒入院並同日確診，12月8日情況轉差進入深切治療部，病情持續惡化，延至今午12時22分離世。她沒有長期病患。

瑪麗醫院今晚公布，一名77歲確診新型冠狀病毒女病人（個案5543）今日離世。她於11月20日因確診新冠病毒入住瑪麗醫院隔離病房，情況持續惡化，於12月4日轉到成人深切治療部留醫，延至今日下午5時50分離世。

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