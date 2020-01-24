鄭紀航3宗審訊投訴不成立　總裁判官：無讚揚刺傷梁國雄被告「熱愛社會」 (17:22)

八旬翁黃森球今年4月用鑿刺傷社民連成員梁國雄，被判囚3個月6日，裁判官鄭紀航判刑時稱看得出被告「熱愛社會」、因政見不同而犯案。總裁判官認為，鄭官並無合理化被告的犯罪行為，而是再三告誡被告不可以因意見不同而訴諸暴力，又稱鄭官無讚揚被告「熱愛社會」，只是表示按被告人的說法，熱愛社會及因政見不同而作犯罪行為。

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此外，一名廣告設計師因用傘打警員頭盔，並被搜出管有兩支噴漆，被裁定罪成判囚5個月15日。有投訴指稱鄭官量刑時以「自私」、「令人厭惡」形容被告行為，構成偏頗，總裁判官稱，鄭官旨在指出案件罪責嚴重之處，並對比其他案例，說明量刑考慮。

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另一宗案件中，一名學生藏有3支噴霧罐並黏上打火機，判囚10個月。投訴稱鄭官判刑偏頗、針對有政治立場的被告。總裁判官認為，鄭官有為被告索取勞教中心報告，稱被告身體健康狀況不適合進入勞教中心，考慮案情、嚴重性等判囚10個月，認為其口頭判刑理由清楚交代量刑基礎及理據。

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總裁判官強調，每宗針對司法行為的投訴，均依循既定機制處理，並稱留意到上述案件的被告並沒有、或已放棄以定罪不穩妥、刑罰明顯過重等理由提上訴，律政司亦無以判罰明顯過輕為由申請覆核。

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