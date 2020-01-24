荃灣本地口罩廠遭拋大石刑毁　東主懸紅100萬緝兇 (16:00)

事發於今早10時16分，一名男子闖入荃灣白田壩街23-39號長豐工業大廈16樓，以大石頭打穿本地口罩商「家港口罩」廠房的玻璃門，逞兇後隨即逃去。

廠房玻璃門被大石擊至粉碎，廠房內職員見狀報警，警員到場調查後把案件列刑事毁壞，正追緝兇徒下落。

「家港口罩」由從事鐘表生產的鴻橋實業自資生產，東主陳先生表示沒有與人結怨，早前曾「一炮過」斥6700萬元購入大圍站上蓋項目柏傲莊I豪宅單位，身家數以十億計，形容「幾千萬係好少錢黎」。

不過，陳稱與兒子去年於旺角經營一間日式放題餐廳，其間曾聘請一間顧問公司提供服務，因日式放題餐廳不敵新型冠狀病毒疫情於今年11月底結業，惟結業當日突然遭該顧問公司人員上門追收20萬元顧問費，但陳稱對方「講兩句說話就話自己係顧問」，手法儼如「收陀地」遂拒支付，餐廳當晚遭淋紅油，口罩廠則遭人用膠水塞匙窿。至本月3日，口罩廠再遭淋紅油，當時陳先生已懸紅40萬元追緝兇徒，惟兇徒未落網，更變本加厲，斥兇徒草菅人命。

根據老闆陳先生提供的閉路電視片段，一名身穿黑長袖上衣、黑長褲、戴着紫色口罩、雙手捧著一顆大石頭的男子於今早約10時許抵達本地口罩商「家港口罩」廠房門外，甫抵達即把手上大石拋向廠房玻璃門即轉身逃去。

陳稱口罩廠只做善事，投資逾3000萬元生產口罩，曾捐出逾100萬個口罩，而口罩廠與顧問公司完全無關，僅因他的登記地址是口罩廠房即令廠房受牽連。他又稱拒向惡勢力低頭，並加碼懸紅100萬元追緝兇徒。