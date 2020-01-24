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消委會．口罩｜10款總評分最高口罩一覽　5款BFE、PFE、含菌量全獲滿分【附消委會報告下載連結】 (15:28)

消委會測試30款口罩，其中29款樣本的平均過濾效能均達95%或以上，整體表現滿意。10款口罩總評分獲得最高評分5分，當中5款在細菌過濾效率BFE）、顆粒過濾效率PFE），以及含菌量測試中全獲5分滿分。

10款總評分最高的口罩：

（產品／每個平均零售價／聲稱來源地／BFE評分／PFE評分／含菌量評分／總評分）

- AMAG Premium Quality 3 Layers Medical Masks／$2.2／香港／5／4.5／4.5／5

- 肯納絲外科耳掛式口罩／$2.8／香港／5／5／3.5／5

- 萬保德 MaxProtect Disposable Medical Mask 3-ply with Ear Loop (PB99)／$3.3／香港／5／5／4.5／5

- 盾牌一次性耳掛式醫用衛生口罩 (M40) 成人裝／$3.4／中國／5／5／5／5

- 理的外科手術口罩-大碼／$4／香港／5／4／5／5

- EG 3-Ply Surgical Mask - Regular Size (Model No. MK-3E)／$2／中國／5／5／5／5

- Protector Face Mask／$119（30個）／中國／5／5／5／5

- 詩樂氏三層過濾口罩(一次性)／$4／中國／5／5／4／5

- Topvalu一次性無紡布口罩(男士用) Non-Woven Mask／$3／中國／5／5／5／5

- E+Plus Hygiene Face Mask／$3／香港／5／5／5／5

消委會最新30款外科口罩測試報告免費下載：ccchoice.org/37ZK8Xs

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