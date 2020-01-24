消委會．口罩｜10款總評分最高口罩一覽　5款BFE、PFE、含菌量全獲滿分【附消委會報告下載連結】 (15:28)

消委會測試30款口罩，其中29款樣本的平均過濾效能均達95%或以上，整體表現滿意。10款口罩總評分獲得最高評分5分，當中5款在細菌過濾效率（BFE）、顆粒過濾效率（PFE），以及含菌量測試中全獲5分滿分。
10款總評分最高的口罩：
（產品／每個平均零售價／聲稱來源地／BFE評分／PFE評分／含菌量評分／總評分）
- AMAG Premium Quality 3 Layers Medical Masks／$2.2／香港／5／4.5／4.5／5
- 肯納絲外科耳掛式口罩／$2.8／香港／5／5／3.5／5
- 萬保德 MaxProtect Disposable Medical Mask 3-ply with Ear Loop (PB99)／$3.3／香港／5／5／4.5／5
- 盾牌一次性耳掛式醫用衛生口罩 (M40) 成人裝／$3.4／中國／5／5／5／5
- 理的外科手術口罩-大碼／$4／香港／5／4／5／5
- EG 3-Ply Surgical Mask - Regular Size (Model No. MK-3E)／$2／中國／5／5／5／5
- Protector Face Mask／$119（30個）／中國／5／5／5／5
- 詩樂氏三層過濾口罩(一次性)／$4／中國／5／5／4／5
- Topvalu一次性無紡布口罩(男士用) Non-Woven Mask／$3／中國／5／5／5／5
- E+Plus Hygiene Face Mask／$3／香港／5／5／5／5
消委會最新30款外科口罩測試報告免費下載：ccchoice.org/37ZK8Xs
消委會報告 其他報告：
口罩｜1款口罩PFE未達聲稱標準 3款口罩含菌量較高【附名單+短片】
超市網購七大錯漏｜big big shop分類模糊「食品」有電器廚具 city'super最多冷藏食品送抵時溫度偏高