消委會．口罩｜10款總評分最高口罩一覽　5款BFE、PFE、含菌量全獲滿分【附消委會報告下載連結】 (15:28)

消委會測試30款口罩，其中29款樣本的平均過濾效能均達95%或以上，整體表現滿意。10款口罩總評分獲得最高評分5分，當中5款在細菌過濾效率（BFE）、顆粒過濾效率（PFE），以及含菌量測試中全獲5分滿分。