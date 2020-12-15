女子代買樓遭稅局徵「買家印花稅」　質疑法例違憲申覆核 (15:11)

申請人為王穎華（音譯），答辯人為印花稅署長。申請人於2013年1月以718萬元購入觀塘道55A一個住宅物業，其後簽訂信託契約，聲明自己以信託人身分，為一名同為香港永久居民的黃姓男子購入和持有物業。署方後來稱，由於申請人並非代表自己購買物業，故同樣須繳付「買家印花稅」，質疑署方做法違反《基本法》第105條中，保障市民私有財產的條文，要求法庭裁定《印花稅條例》第29CB條違憲，以及撤銷有關決定。

法官周家明今向申請方查詢，申請人當時代人買樓的原因，申請方表示證據未有提及有關事宜。申請方又說，署方沒提交證據，解釋引入「買家印花稅」與遏制樓市過熱有何合理關連，惟周官認為有關情況屬常識。

答辯方則認為，申請方誤解有關條文。答辯方表示，有關政策已涵蓋所有買家，形容徵收「買家印花稅」有助增加公司客的買樓成本，令真正有住屋需要的買家更易買樓，而本案情況亦「不幸地」包括在內。

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