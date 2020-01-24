新冠肺炎｜今增98確診包括30源頭不明　寶達邨達怡樓、彩雲邨明麗樓、大埔豐年樓外傭宿舍須強檢 (20:03)

大埔豐年樓累計12宗個案：

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（15日）新增10宗與大埔豐年樓外傭宿舍相關的個案，當中4人為昨日（14日）公布個案的家人，包括一名6個月大嬰兒。該群組至今累計12人確診，有33名緊密接觸者已送檢疫。她稱，所有曾於11月15日後在大埔豐年樓1C單位逗留兩小時以上的人需作強制檢測。

寶達邨達怡樓累計7宗涉4單位：

張竹君表示，達怡樓今日新增一宗初步陽性個案，與今日確診居於彩雲邨明麗樓的患者為家庭成員，合共7宗確診及一宗初步陽性個案，涉及4個單位，故發出強制檢測通知，所有曾於11月20日後在達怡樓逗留兩小時以上需作強制檢測。

彩雲邨明麗樓累計6宗涉4單位：

張竹君表示，明麗樓今新增一宗個案，累計6宗，涉及4單位，包括一名歌舞群組相關個案，所有曾於11月20日後在明麗樓逗留逾兩小時的人需強制檢測。

政府表示，明日（16日）開始，政府將安排兩間承辦商，分別於寶達商場旁空地（近寶達邨達喜樓）及明麗樓旁邊的籃球場設立流動採樣站，為寶達邨、彩雲（二）邨居民及工作人員提供檢測服務。服務時間為每天上午10時至晚上8時，暫定開放至12月20日。

其他群組爆發個案：

．將軍澳—藍田隧道地盤增2宗確診

．東頭邨貴東樓增2宗確診

．亞洲國際博覽館檢疫設施增1宗確診

．歌舞群組增1宗確診

．沙田一田百貨增1宗確診

．將軍澳日出康城9期地盤群組新增1宗個案

另外，記者會上有記者問及，有區議員稱九龍城木廠街1號唐樓已有5宗確診個案，張竹君表示局方有留意此情況，該5名確診者有部分為家庭成員。她亦稱，該唐樓有十多戶，除了喉管老舊外，住戶間亦相距較近，或會有環境污染，已安排派樣本樽作檢測，亦敦促住戶加強清潔。

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