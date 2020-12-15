6人涉串謀參與暴動　辯方質疑控方證據不足以證明被告間存協議 (14:31)

6名被告為電競選手張浩輝（24歲）、學生胡凱富（22歲）、學生陳子斌（22歲）、女文員蘇美莉（26歲）、女學生李盈莉（18歲）及無業沈卓勤（25歲），各人否認於去年9月28日至10月1日，串謀其他人參與暴動。6人另被控一項串謀非法集結的交替控罪。

辯方表示，控方就串謀控罪須首先證明各被告之間有不法協議，但現時控方依賴的證據只有被告之間的電話通話紀錄，但無從得知通話內容；以及第一至第五被告在同一處所被制服等，稱現有證據相當薄弱，不足以證明各被告之間存在協議。

法官其後提出疑問：「如果一個諗暴動， 另一個諗非法集結，咁係咪冇協議？」、「有冇可能當中有人純粹想參加合法遊行？928當日有呢個情況。」

法官要求控辯雙方就這些可能性及串謀性的原則再作補充陳辭。聆訊明續。

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