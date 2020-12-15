教聯會：八成半教師工作壓力大　促精簡視學工作津貼幼稚園網課 (14:15)

教聯會上月下旬向全港學校發問卷，共收回約1200名來自中小學及幼稚園教師的回應。調查發現，85%教師感到工作壓力略大或過大，比去年多5個百分點，近八成表示壓力源於應付網上授課，72%稱壓力來自追回教學進度，亦有66%稱學生學習差異擴大是其壓力來源。

教聯會主席黃錦良稱，網上教學非想像般輕鬆，有教師反映為了網課要學習新技術，亦要花更多時間備課。他又說，若學校採用實時網課，形式猶如開放課室，家長在家或能觀課，無形之中對教師產生壓力。教聯會建議當局加強支援教師推行電子學習，包括向幼稚園提供津貼購置網上教學所需硬件。

另外，約八成教師稱新型冠狀病毒疫情影響身心健康，教聯會建議當局定期為全港學校教職員進行新冠病毒檢測。被問到會否建議當局強制教師檢測，黃錦良說「不是每一件事都一定要強制性」，但作為教師除確保自己健康，更要顧及學生健康。他說做病毒檢測有助全港防疫，教師應毫不猶豫去參與。

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