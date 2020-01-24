消委會．超市網購｜big big shop分類模糊「食品」有電器廚具　city'super最多冷藏食品送抵時溫度偏高 (13:20)

消委會首次實試香港電視HKTVmall、惠康、百佳、city'super及big big shop五間超市的網上購物服務，發現由網站選購的方便程度、送貨物流安排，以至貨品送抵狀態，質素參差錯漏百出。消委會指出，不同實試員均反映big big shop的網站設計和貨品分類比較模糊，例如「餐飲」分類可以找到餐具但找不到白酒 ；「食品」分類可以找到電器和廚具；「香腸火腿」分類找不到所需的火腿片和芝士腸。
消委會又發現，冷藏或容易變壞的食品送達時的溫度偏高，當中city'super有最多新鮮和冷藏食品送達時溫度在8°C以上。據食環署守則，運送有潛在危害的食物時必須保存食物在4°C或以下或60°C或以上的溫度範圍。
消委會是次實試所收到的所有食品和日用品均沒有過期，惟city'super提供的9件貨品（包括豆腐、豆漿、方包、肉眼、西冷、豬扒、黃春雞和雞中翼）的食用期太短，收貨當天或1至2日內就到期。
消委會列出超市網購服務七大錯漏
1. 網站貨品分類混亂
2. 大量已選貨品突告售罄
3. 同一張訂單分多次送貨
4. 送貨不準時，甚至取消訂單
5. 貨品送錯或漏單
6. 冷藏食品溫度過高，新鮮食品腐爛變壞
7. 過度包裝貨品
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