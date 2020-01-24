消委會．超市網購｜big big shop分類模糊「食品」有電器廚具　city'super最多冷藏食品送抵時溫度偏高 (13:20)

消委會又發現，冷藏或容易變壞的食品送達時的溫度偏高，當中city'super有最多新鮮和冷藏食品送達時溫度在8°C以上。據食環署守則，運送有潛在危害的食物時必須保存食物在4°C或以下或60°C或以上的溫度範圍。

消委會是次實試所收到的所有食品和日用品均沒有過期，惟city'super提供的9件貨品（包括豆腐、豆漿、方包、肉眼、西冷、豬扒、黃春雞和雞中翼）的食用期太短，收貨當天或1至2日內就到期。

消委會列出超市網購服務七大錯漏

1. 網站貨品分類混亂

2. 大量已選貨品突告售罄

3. 同一張訂單分多次送貨

4. 送貨不準時，甚至取消訂單

5. 貨品送錯或漏單

6. 冷藏食品溫度過高，新鮮食品腐爛變壞

7. 過度包裝貨品

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