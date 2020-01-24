周梓樂死因庭｜周梓樂Telegram稱在停車場「食花生」、拿東西給他人 (12:37)

東九龍總區重案組偵緝高級警員林志強表示，去年11月13日在周梓樂家中接收由其父母交出的個人物品，其iPad、iPhone及MacBook Pro均以密碼上鎖，一部桌面電腦主機則沒有上鎖。11月26日，林志強將電子用品交到網絡安全及科技罪案調查科。網罪科檢驗桌面主機後發現主機的Google瀏覽器上有一些帳號、相應的網頁及密碼，其後將證物及資料交回林志強。他表示有一組數字「見佢長用」，他在2月6日以該組數字成功解鎖iPad。

庭上公開iPad照片，未解鎖前的背景圖片為反修例示威照片，圖中示威者築起傘陣；解鎖後的背景圖片同為示威照片，圖中有帶上頭盔的示威者拿着雪糕筒站在催淚煙之中。林志強表示，解鎖後主要查看Tg，而周梓樂在兩個群組有發言。

根據iPad截圖，在11月4日凌晨零時41分，周梓樂於Tg群組「飛機佬群」中表示「X佢射上停車場」，群組有人回覆「你返唔返到去架（㗎）？」，周梓樂在零時46分回覆「係（喺）停車場食花生姐（啫）」、「咩都無帶」。他又在零時49分表示「同埋拎咗啲野（嘢）落去」、「俾（畀）人」，其後群組有人問「safe？」，周梓樂此後沒有回覆。

另外周梓樂在11月4日凌晨零時46分，在「行街（遲到）」群組中發送一張由高處拍下唐明街唐俊街交界的照片，照片中的馬路交界有防暴警員設下防線，另有一些巴士及私家車在馬路。

研訊主任問為何iPad在事發當晚沒被周梓樂帶出外，仍能顯示他當晚的對話紀錄，林志強回應稱當時iPad沒有關機，所以可同步顯示對話，「有用Telegram嘅都知」。

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