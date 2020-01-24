消委會．蛋糕｜8款高脂兼高糖蛋糕一覽　消委會：所有牛油蛋糕樣本高脂【短片】 (11:45)

8款「高脂」兼「高糖」蛋糕（產品／店舖名稱及地址／大約零售價／每100克蛋糕中糖含量／每100克蛋糕中總脂肪含量）：

柚子雪芳蛋糕／Patisserie Tony Wong（元朗元龍街9號形點一期1樓1025號舖）／整個$580／20克／27克

Blueberry Muffin／La Boulangerie（金鐘金鐘道88號太古廣場西武百貨地庫1樓009號舖）／每件$16／19克／21克

瑞士卷／紅車厘麵包西餅（紅磡蕪湖街56號紅磡大廈地下A號舖）／每件$14／18克／22克

菠蘿布甸／凱施餅店（美孚吉利徑23B美孚新邨第三期地下72號舖）／每件$5／23克／24克

牛油蛋糕／皇爵麵包西餅（深水埗桂林街81號地下）／每件$3／24克／26克

合桃切件／寶城餅店（元朗牡丹街5號）／每件$11／21克／28克

牛油蛋糕仔／聖羅蘭餅屋（西環西營盤皇后大道西293號地下）／每件$1／29克／31克

提子牛油切件／金龍珠餅店（柴灣柴灣道345號地下24號舖）／每件$6／29克／21克

高脂：每100克食物含超過20克總脂肪

高糖：每100克食物含超過15克糖

消委會提醒，愛吃糕點的人易增患心臟病、高血壓及糖尿病等風險，應適可而止。

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