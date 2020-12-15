新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:00)

本港周一（14日）新增82宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月8至14日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。12月14日報道︰今增82確診37源頭不明 東頭邨貴東樓全座強檢 增至6單位有人染疫半數屬15室
○油尖旺區
加拿芬廣場 米線陣
○觀塘區
啟田商場
大本營 客家好棧
鯉魚門廣場 明星海鮮酒家
瑞和街市政大廈
○黃大仙區
黃大仙中心北館
黃大仙中心 亞金南洋茶室
龍池徑 新志興至尊燒鵝大王
大成街街市
○大埔區
大埔墟街市
○葵青區
葵興商場
葵芳廣場 客滿庭
○沙田區
利安商場 大家樂、意樂餐廳
恒安商場
○荃灣區
悅來酒店
楊屋道街市
○中西區
卑路乍街110-112號 佳記餐廳
卑路乍街136-142號 可可店
威靈頓街88-90號 BEP Vietnamese Kitchen
石山街12號 民華餐廳
上環街市及熟食中心
○離島區
逸東邨街市 金銘潮州粉麵
資料來源：衛生防護中心（截至12月14日）
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