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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:00)

本港周一（14日）新增82宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月8至14日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。12月14日報道︰今增82確診37源頭不明 東頭邨貴東樓全座強檢 增至6單位有人染疫半數屬15室

○油尖旺區

加拿芬廣場 米線陣

○觀塘區

啟田商場

大本營 客家好棧

鯉魚門廣場 明星海鮮酒家

瑞和街市政大廈

○黃大仙區

黃大仙中心北館

黃大仙中心 亞金南洋茶室

龍池徑 新志興至尊燒鵝大王

大成街街市

○大埔區

大埔墟街市

○葵青區

葵興商場

葵芳廣場 客滿庭

○沙田區

利安商場 大家樂、意樂餐廳

恒安商場

○荃灣區

悅來酒店

楊屋道街市

○中西區

卑路乍街110-112號 佳記餐廳

卑路乍街136-142號 可可店

威靈頓街88-90號 BEP Vietnamese Kitchen

石山街12號 民華餐廳

上環街市及熟食中心

○離島區

逸東邨街市 金銘潮州粉麵

資料來源：衛生防護中心（截至12月14日）

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