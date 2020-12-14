新冠肺炎｜機場警區男警長初步確診　機場累計7警染疫 (23:41)

警方表示，日前6名駐守機場警區的警務人員確診後，與他們有緊密接觸的人員均要接受強制檢疫及隔離，其間一名44歲男警長昨晚（13日）接受檢測，並於今日得知結果呈陽性。他過去14日沒有外遊記錄，工作期間亦沒有接觸公眾，最近一次上班日期為12月8日。

警方稱，獲衛生署進一步評估及建議前，與初步確診警長可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均會獲安排接受檢疫及病毒檢測。警方已即時派員清潔及消毒該名警務人員的相關工作地方，並會靈活調派人手，確保相關緊急服務不受影響。

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