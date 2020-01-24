女子缺席法庭聆訊判囚4月　官質疑管偽鈔罪證據　控方改不提證供起訴獲讚「明智合理」 (20:10)

被告王若男（29歲）過去曾有三項涉及毒品案底，曾於2012至2018年擔任推銷員。區院法官練錦鴻判刑後告誡她，「以後醒醒定定」，否則「我遲早會見返你」。被告因已還押逾半年，理應可即時釋放，但因她涉另一宗案件，須繼續還押。

原控罪指稱，被告在2018年2月22日，在深水埗大南街161至163號某單位內，管有91張偽造的1000元港幣鈔票；以及被告於2019年11月4日，在香港身為獲得保釋的人，無合理理由而缺席當天的審訊，未有依法庭指令歸押。

案件審訊期間，練官質疑，被告不是該單位擁有人或住客，只是其中一張偽鈔有她的指紋，最後控方諮詢律政司意見後，決定不提證供起訴，練官最終撤銷該項管有偽鈔罪，並稱控方今次做法非常明智及合理。

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