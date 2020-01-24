新冠肺炎患者或因病徵輕微遲求醫加重病情　醫管局籲有氣喘即求診【附氣喘測試方法】 (19:10)

第四波新型冠狀病毒疫情下，有病人入院當日或數日內轉為危殆。醫管局臨牀傳染病治療專責小組成員胡德超表示，在過去11個月，有約300名新冠病毒確診者被送入深切治療部，當中一半人屬70歲以下，呼籲年青人勿輕視病毒的嚴重性。他又說，不少染疫者因病徵輕微延遲求醫，令病情惡化，呼籲市民若有氣喘就應盡早求診。
胡德超今日（14日）在疫情記者會指出，許多要入住深切治療部的病人沒有察覺自己已感染新冠病毒，尤其最初一周病徵較輕微，僅有「少少喉嚨痛、少少發燒」，部分病人不以為意，沒有及時求醫和進行病毒測試，病情拖延至第二周時，或會細胞因子風暴引發肺炎致氣喘。
家中試行6分鐘測氣喘 如同時發燒或代表已染疫
胡德超建議，市民可在家測試身體有否出現氣喘，首先在家步行6分鐘，然後比較以前同樣步行6分鐘時的氣喘程度，若氣喘感覺加劇，或氣喘同時出現發燒徵狀，代表有可能已感染新冠病毒，應及早求醫。
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