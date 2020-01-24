新冠肺炎患者或因病徵輕微遲求醫加重病情　醫管局籲有氣喘即求診【附氣喘測試方法】 (19:10)

胡德超今日（14日）在疫情記者會指出，許多要入住深切治療部的病人沒有察覺自己已感染新冠病毒，尤其最初一周病徵較輕微，僅有「少少喉嚨痛、少少發燒」，部分病人不以為意，沒有及時求醫和進行病毒測試，病情拖延至第二周時，或會細胞因子風暴引發肺炎致氣喘。

家中試行6分鐘測氣喘 如同時發燒或代表已染疫

胡德超建議，市民可在家測試身體有否出現氣喘，首先在家步行6分鐘，然後比較以前同樣步行6分鐘時的氣喘程度，若氣喘感覺加劇，或氣喘同時出現發燒徵狀，代表有可能已感染新冠病毒，應及早求醫。

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