無家者遭警驅趕丟棄家當入稟索償　社協代表：獲賠一蚊都還到公道 (19:55)

12名申索人由社協幹事吳衛東及陳仲賢代表，申索書提及的物品包括衣服、牀墊、輪椅及現金等。審裁官周博芬甫開庭表示，法庭尚未收妥申索人的供辭，要求申索人客觀說明賠償額。吳衛東回應，露宿者的物品大多取自家中，一般不會保留單據，「因為正常唔會畀人丟」。審裁官強調，民事索償案件需要客觀評估賠償額，法庭不能優待任何一方。

審判官將案件押後至明年5月27日再訊，以待雙方準備證人供辭及回應。吳衛東在庭外表示，入稟的露宿者之中，有人留院或在囚，擔心案件押後期間無法補交供辭。吳衛東透露，今日再多一名露宿者入稟，希望早日為他們挽回尊嚴。

其中一名申索人陳大發坐輪椅應訊，他在庭外批評，康文署職員及警員沒有給予足夠時間收拾，就丟棄他的衣服。

相關報道：

康文署警方通州街公園驅趕及丟無家者家當 10人入稟小額錢債案今提訊（8月14日）

涉屈露宿者藏毒藏械 9警獲准保釋已停職（5月9日）