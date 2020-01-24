DSE 2021｜文憑試8日考4核心科目　強制隔離考生可申特別處理 (18:43)

明年中學文憑試將於4月23日至5月20日期間進行，經修訂的4個核心科目考試在8日內完成，時間表如下：

．通識教育 4月26日

．英國語文 4月27至28日

．中國語文 4月29至30日

．數學 必修部分 5月3日

手冊列明，所有考生考試前須確保能履行或達到在本港應考文憑試所需的法定要求，例如適用的簽證或居留條件、檢疫要求等。

強制隔離考生可申請特別處理

考生遇上一些罕見或不可預計的事件，如考生正接受強制隔離、遇上交通意外、或家中發生不幸事件如直系親屬去世等，以致不能應考，可向考評局申請特別處理，但須提交有關證明文件。

試場實施預防應變措施，減低感染病毒的可能：

．考生需於開考前30分鐘到達試場

．考生必須在每個考試日自行量度體溫、填妥並簽署「考生健康申報表」，如作出虛假、不完整或誤導申報，將受懲處或被取消考試資格

．考生進入試場前，必須正確地戴上自備外科口罩（口罩須完全覆蓋口、鼻和下巴）及使用自備或設於試場入口的酒精搓手液清潔雙手

．監考員會檢查考生是否已填妥及簽署「考生健康申報表」，並為考生量度體溫，試場入口會設置體溫監察站，或以手提式探熱器為考生探熱