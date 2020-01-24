警破「港版N號房」拘7男　涉誘男子拍同志色情片及恐嚇勒索　最少4人受害 (16:53)

7名被捕男子年齡介乎19至37歲，於案中擔當招募、財務、安排場地及拍攝工作。

新界南總區刑事部（行動）陳志昌警司表示，警方目前接觸到案中4名受害人（20至31歲），他們報稱於網上被一名自稱加拿大籍、同志色情影片製片公司「iSexParty」經理人的男子招攬，到不同酒店參與色情影片拍攝。該公司聲稱影片只供小數客人欣賞，片酬豐厚，4名事主不虞有詐簽署合約。

事主未獲報酬拒再參與 遭威脅公開影片

事主們於去年12月至今年6月期間，曾跟隨iSexParty人員到多間酒店參與拍攝及作真人秀表演，因一直未收到任何報酬，拒絕再參與，惟iSexParty威脅公開影片，又根據合約上的不平等條款勒索高額違約金，事主們報警求助。

新界南總區刑事部重案組總督察史廣鴻表示，該公司前期工序包括網上「三招」：以高片酬招攬年輕男子參與拍片，取得對方的身分證副本、職業資料、住址證明、個人相片等資料，以方便勒索；招募工作人員負責訂酒店，準備生果、食物、皮製工具等用作「春宮劇」道具；以及招募有經濟能力的同志觀眾，觀看「春宮劇」真人秀及揀選演員作進一步性交易。後期工序則為安排預訂酒店，並安排工作人員直播及錄影「春宮劇」表演節目。

史廣鴻形容，iSexParty開出的演員合約匪夷所思，規定演員不得拒絕與真人秀觀眾發生付費性行為，若演員拒絕會被罰款。

現場觀眾A房看「春宮劇」 可選演員到B房色情交易

新界南總區刑事部重案組督察顧文佳表示，iSexParty網上宣傳顯示每月安排4個拍攝日，每日有多場涉不同演員的表演。iSexParty把表演活動分為A房及B房，A房有4名演員參與「春宮劇」表演及拍攝，可容納最多2名觀眾於現場觀賞，每人入場費為700元，全程會被拍攝直播，現場觀眾可挑選演員與自己到B房參與一對一色情交易，收費500至3000元不等，全程不會拍攝。

顧文佳稱，iSexParty的招募宣傳聲稱演員月入可達3至5萬元，工作人員時薪為200元，若介紹新演員加入可獲2000元介紹費，圖吸引更多人參與。據悉，警方目前接觸到4名事主，其演員合約上僅列明參與A房工作的時薪為1000元，B房的其他服務就個別收費，4名事主均只曾參與A房工作。據了解，雖然iSexParty安排預訂酒店房，惟租房費由演員負責。