理大研究︰學生參加內地交流活動助增強國民身分認同 (18:30)

研究團隊調查380名來自本港8間資助大學的大學生，在2018/19學年的下學期或暑期參與內地文化交流團、暑期課程及服務學習項目後對其的影響。學生在赴內地前後需填寫問卷，以了解他們在跨文化能力、對內地及當地民眾的看法、國民身分以及對國家認同的變化。

其中在身分認同部分，學生參與內地學習項目後，其「中國公民」身分認同」（1至7分）由4.74分升至4.93分，而「香港人」仍是他們最認同的身分，有近6.5分。至於「中華人民共和國國民」及「中華民族的一員」，學生對以上兩個身分的認同感在參與內地活動後沒顯著變化。

負責研究的理大暫任副校長（研究及創新）石丹理說，從結果可見，作為香港人及認同作為中國公民並無衝突，而學生參與活動後，後者認同感提升，他認為是好事。

研究團隊建議將內地或海外交流項目納入大學正規課程，但強調讓學生自願參與。石丹理同意不能強迫學生去交流，稱「自願基本上是香港的基因，我覺得勉強無幸福」。

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