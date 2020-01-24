新冠肺炎｜今增82確診37源頭不明　東頭邨貴東樓全座強檢　增至6單位有人染疫半數屬15室 (16:37)

東頭邨貴東樓情況：

．東頭邨貴東樓增兩宗個案，群組累計6個較高層單位共9人感染，當中3個單位均為15室（18:10報道：東頭邨貴東樓23樓以上15室住客需撤離 爆疫疑涉擾流效應）

．今日新增個案當中，一人居於15室；另一人是昨（13日）初步確診的靈實秀茂坪日間活動中心暨宿舍員工

．衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，貴東樓全座居民要強制檢測

相關報道：東頭貴東樓4戶7確診 兩戶樓上樓下 同邨老翁家中離世後驗出病毒 家人中招（12月12日）

群組爆發個案：

．歌舞群組增兩宗確診，群組累計725人感染

．日出康城9期地盤群組增一宗確診，連同啟德地盤群組，累計62人感染

．沙田一田百貨增一宗確診，群組累計15人感染

．將軍澳—藍田隧道地盤增一宗確診，群組累計12人感染

．亞洲國際博覽館檢疫設施增兩宗確診， 群組累計23人感染

另外，新蒲崗康璟護老院和太子道西鴻圖護老院分別有員工或院友確診。詳情：新蒲崗康璟護老院確診員工發病日有上班 太子道西鴻圖老人院染疫院友曾外出

醫管局初步確診個案：

．聯合醫院65歲男患者：因昏厥到聯合醫院急症室求醫，其後入住急症病房，檢測結果初步呈陽性。同病格6名病人被列密切接觸者須隔離檢疫，其中5人檢測結果為陰性，另一人尚待檢測結果。院方已安排徹底消毒患者曾停留的急症室和病房

．仁濟醫院61歲女患者：12月13日下午因發燒及持續咳嗽到仁濟醫院急症室求醫，先後入住內科普通病房側房及負壓病房。得悉檢測結果初步呈陽性後，院方隨即將她轉到隔離病房。兩名曾同處同病房的病人被列密切接觸者，將安排隔離檢疫。一名護士在協助患者留樣本時未佩戴整齊個人防護裝備，同被列密切接觸者須檢疫

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