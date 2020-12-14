與泰林二代掌舵人同居女友爭逾2億遺產　遺孀勝訴 (16:54)

原告為林作為的妻子蔡惠英、兒子林偉力和林偉健。被告為林作為生前的同居女友譚雪梅，二人育有兩子一女。據判辭透露，林作為與譚雪梅的婚外情「臭名昭著」，譚雪梅亦經常前往林作為的辦公室，泰林所有員工均知情。由於林作為對妻子極不尊重的態度，令對方於1994年9月向法院申請辦理離婚，惟因林作為未有支付全數3900萬的贍養費，蔡惠英目前仍是他的合法妻子。

死者生前共訂立3份遺囑，第一份於1987年，把遺產由原告及兒子繼承，第二份於1999年訂立，內容要把遺產給予被告，其後因遺失了，才於2005年內再訂立內容一樣的遺囑。

法官陳嘉信在判辭首先裁定1999年的遺囑屬真實，沒有偽造。不過陳官指出，根據死者的保險索償紀錄，其記憶系統在訂立遺囑前一個月已受破壞，不能處理原來的工作。而當林作為其後自行到律師樓，要求律師甘鴻明為他設立遺囑時，甘鴻明亦未曾測試對方是否具訂立遺囑的能力，只憑直覺判斷林作為具精神行為能力訂立遺囑。

陳官又形容，1999年的遺囑將損害原告兩名兒子在教育和升學方面的權益，與林作為一向着重子女教育的情況有所矛盾，認為該遺囑的設立並不理性（irrational）。

至於2005年的遺囑，陳官指出，林作為當時已中風，有關病情可對其精神狀況構成嚴重影響，而甘鴻明得悉有關情況後，不但嚴重違反法院對律師為客戶訂立遺囑時所設立的指引，亦沒進一步向醫生作出查詢，便再次為死者訂立遺囑，裁定1999年和2005年的遺囑均屬無效。

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