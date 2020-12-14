岳衣男就拒捕罪上訴　質疑原審官猜測反抗致傷頭非基於證據 (15:10)

上訴人為19歲的陳以晉，他早前承認襲擊督察馬智聖，並管有一支伸縮鋁棒，但否認抗拒警員莫淯麟，受審後於今年6月底被裁定罪成。上訴方透露，陳以晉將會於12月31日服刑完畢。

上訴方稱，案發片段顯示，警員莫淯麟在制服上訴人時將他摔在地上，未倒地前上訴人頭部已有血，事後醫療報告稱被告後腦有線性裂傷，但4名警員作供時均沒有解釋後腦的傷勢，而該傷勢與硬警棍造成的傷勢脗合，顯示警員作供不誠實，使用了非法武力揮棍打頭。而原審裁判官認為傷勢是由於上訴人頑強反抗，在混亂中自己造成，但該結論是純屬猜測，並非建基於證據，令定罪不穩妥。

控方回應稱，無辦法確認上訴人在那一個階段受傷，而審訊中亦沒有證供顯示警員曾揮棍打頭及傷勢如何造成，因此認為上訴方的說法並不成立。

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