港聞

樂富房委會客務中心大堂接待員確診新冠肺炎 (14:50)

房屋署今（14日）公布，樂富香港房屋委員會客務中心一名外判大堂接待員確診新型冠狀病毒，他一般負責該中心第一層平台的人流管制，最近一次上班日期為12月12日。16:37報道：今增82宗確診37源頭不明 東頭邨貴東樓增至6單位有人染疫 半數屬15室

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