樂富房委會客務中心大堂接待員確診新冠肺炎 (14:50)

房屋署表示，客務中心辦公室及公用地方已遵照衛生防護中心指引全面清潔和消毒；該接待員工作時有佩戴口罩，沒有外遊紀錄，他正在亞洲國際博覽館的社區治療設施接受治療。

新冠肺炎 防疫抗疫：

新冠肺炎患者或因病徵輕微遲求醫加重病情 醫管局籲有氣喘即求診【附氣喘測試方法】

許樹昌：部分患者出現「免疫風暴」致肺炎及呼吸衰竭 出現氣喘應及早求醫

新冠肺炎 確診個案：

大埔豐年樓外傭宿舍兩人確診 另有初步確診 張竹君：周末多外傭出入感憂慮

新蒲崗康璟護老院確診員工發病日有上班 太子道西鴻圖老人院染疫院友曾外出

運房局一人初步確診 政總東翼上班負責後勤工作

新冠肺炎 死亡個案：

東華三院何玉清翠柳頤庭69歲院友不治 新確診73歲翁離世 港增至120死

49歲男病人不治 有長期病入亞博翌日轉送聯合醫院