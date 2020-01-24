周梓樂死因庭｜警破解iPad密碼　周梓樂案發時在Telegram發照片信息 (15:20)

大律師陸栩然今早代表消防處長，以有利害關係人身分列席死因庭。涉事停車場由威信停車場管理（控股）有限公司管理，死因研訊主任讀出公司分區經理黃偉倫最近補錄的書面供辭。黃偉倫稱，停車場3部升降機內裝有貌似閉路電視的半圓形物體，但「入面沒有任何鏡頭」，所以無法拍下升降機內的情況。

至於庭上早前播放新發現的廣明苑閉路電視片段，昇捷管理服務有限公司物業主任林瑞昌透過書面供辭表示，根據今年12月的紀錄，屋苑閉路電視顯示時間與管理處電腦有約1分鐘時差，但他不清楚去年11月是否同樣有時差。

東九龍總區重案組高級偵緝警員林志強供稱，周梓樂去年11月8日在醫院離世後，遺體被送往公眾殮房，周梓樂父母到殮房認領遺體；至同月14日，法醫解剖遺體，周父周母聘請港大病理學系教授馬宣立觀察解剖程序，其後法醫再做腦部解剖。

林志強稱，他事後到周梓樂家中檢取周梓樂的物品，包括iPhone、iPad、Mac手提電腦、桌面電腦等，及至今年2月，網絡安全及科技罪案調查科從桌面電腦找到周梓樂的帳戶及密碼，以密碼解鎖其iPad，發現周梓樂事發時在Telegram的信息紀錄。

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