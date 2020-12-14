19歲青年拉膠帶堵路推跌警員認罪　官︰不排除判囚禁式刑罰 (14:35)

將軍澳今年2月5日凌晨有人在唐明街一帶快閃堵路。一名19歲青年涉於當晚在現場拉膠帶阻礙行車線，被警方追截時抗拒警員，並推跌一名警員，導致其手背有一道抓痕，被控各一項在公眾地方造成阻礙及抗拒執行職責的警務人員罪，被告今（14日）在觀塘裁判法院開審前認罪，裁判官梁少玲將案件押後至本月30日判刑，以索取被告的感化、社會服務令和更生中心報告，其間被告須還押懲教署看管。
被告韓梓南（19歲），報稱電器技工，控罪指他於本年2月5日，在將軍澳唐明街與唐俊街交界，無合法權限或解釋陳列一條橙色膠帶，橫越唐明街三條西行行車線，對公眾地方的人及車輛造成阻礙，以及在唐明街1號富康花園外，抗拒執行職責的警務人員，即警長3617及警員17569。
辯方求情稱，被告一家人因事件而陷入迷思，亦擔心被告一旦罪名成立，會影響其前途，被告在聽取法律意見後決定懸崖勒馬，開審前選擇認罪，希望法庭輕判，並索取被告的感化和社會服務令報告。
梁官稱，案發時被告有推開警員，其間雙方曾發生糾纏，導致涉事警員倒地，其手背有抓痕，案情有一定嚴重性，因此即使索取被告的報告，亦不排除可能判處囚禁式刑罰。
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