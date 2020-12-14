赤柱村道豪宅遭爆竊失逾16萬元財物　警拘的士司機及兩非法入境男 (23:12)

警方調查後，初步相信賊人打破獨立屋地面一窗戶入屋犯案。警方接報後，部署埋伏行動，並於今日（14日）凌晨4時許，在紅隧灣仔入口截停一輛市區的士，拘捕車上3人，包括本地男司機，以及兩名內地來港的非法入境男子，年齡介乎32至42歲，相信被捕的士司機為接應賊人的同黨。警方在兩名非法入境男子身上起回大部分贓物，並檢獲一支胡椒噴霧及一批爆竊工具，包括鐵筆、螺絲批、剪鉗、手套等。3名被捕男子涉嫌爆竊、無牌管有槍械及非法入境，正被扣查，警方相信他們另涉港島及新界約4至5宗爆竊案。

另外，今日（14日）凌晨零時52分，距赤柱村道爆竊現場約800米的靜修里27號華慧苑一幢獨立屋亦被人闖入，姓張男戶主從睡夢中驚醒，發現兩名可疑男子，通知保安員報警求助。兩名可疑男子疑見事敗，隨即沿山坡一條樓梯逃去，警方到附近一帶兜截無果，經點算後相信戶主沒有損失，案件暫列可疑人發現案處理，暫未知道兩宗案件有否關連。