新冠肺炎｜許樹昌：部分患者出現「免疫風暴」致肺炎及呼吸衰竭　出現氣喘應及早求醫 (12:08)

伊利沙伯醫院一名無長期病患的42歲新型冠狀病毒女病人前晚（12日）不治，成為疫下最年輕的無長期病死者。政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（14日）在商台節目稱，據悉該病人在出現氣喘後3日才入院，指出氣喘已是病毒入侵下呼吸道並引發肺炎的迹象，若出現有關症狀應及早求醫，否則即使給予抗病毒藥物，治療效果亦會大打折扣。
許樹昌稱，人類感染新冠病毒後，上呼吸道病毒量會大增，病發後2至4日傳播性會很強；然而病毒量回落後，一、兩成患者會出現「免疫風暴」，即病毒打亂免疫系統，導致免疫因子突然飈升，攻擊肺部，導致肺炎和呼吸衰竭。
他又指出，若發現病人兩邊肺部開始花，院方會在發病第七天提供類固醇，病情若持續嚴重，便需轉到深切治療部插喉，如插喉後氧氣還未回到安全水平，便需用人工肺。惟他指出使用人工肺或會導致後遺症，因需用膠喉插到大腿放血至人工肺充氧氣再輸入肺部，可能導致大靜脈出血或感染，而且要用薄血藥紓緩血塊堵塞血管，或令病人出現腦出血或內臟出血的風險。
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第四波 許樹昌 免疫風暴 編輯推介