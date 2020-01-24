新冠肺炎｜許樹昌：部分患者出現「免疫風暴」致肺炎及呼吸衰竭　出現氣喘應及早求醫 (12:08)

許樹昌稱，人類感染新冠病毒後，上呼吸道病毒量會大增，病發後2至4日傳播性會很強；然而病毒量回落後，一、兩成患者會出現「免疫風暴」，即病毒打亂免疫系統，導致免疫因子突然飈升，攻擊肺部，導致肺炎和呼吸衰竭。

他又指出，若發現病人兩邊肺部開始花，院方會在發病第七天提供類固醇，病情若持續嚴重，便需轉到深切治療部插喉，如插喉後氧氣還未回到安全水平，便需用人工肺。惟他指出使用人工肺或會導致後遺症，因需用膠喉插到大腿放血至人工肺充氧氣再輸入肺部，可能導致大靜脈出血或感染，而且要用薄血藥紓緩血塊堵塞血管，或令病人出現腦出血或內臟出血的風險。

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