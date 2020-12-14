新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:27)

本港周日（13日）新增95宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月7至13日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。12月13日報道：本港增95宗確診41宗源頭不明 彩雲邨明麗樓3單位錄4宗個案
○油尖旺區
花園街街市
香港康得思酒店
加拿芬廣場 米線陣
眾坊街59A號 喜筵酒家
環鳳街26號 西記粥店
○九龍城區
崇潔街25號 斧吧BBQ BAR & Restaurant
○觀塘區
啟田商場
大本營 客家好棧
○黃大仙區
黃大仙中心北館
金碧樓 彩楓茶餐
龍池徑 新志興至尊燒鵝大王
○大埔區
大埔墟街市
○葵青區
葵涌廣場 富華冰室
○沙田區
利安商場 大家樂、意樂餐廳
穗禾苑商場
○荃灣區
悅來酒店
海之戀商場 彩薈軒
○元朗區
昌發大廈 金香泰菜
○屯門區
兆禧苑商場 金銘潮州粉麵
蝴蝶街市
○北區
粉嶺中心 好日子皇宴
聯盛街28號 狂潮美食坊
○中西區
卑路乍街110-112號 佳記餐廳
卑路乍街136-142號 可可店
石山街12號 民華餐廳
○南區
海怡西商場 上海姥姥
○離島區
逸東邨街市 金銘潮州粉麵
港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓
資料來源：衛生防護中心（截至12月13日）
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