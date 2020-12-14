港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:27)

本港周日（13日）新增95宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月7至13日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。12月13日報道：本港增95宗確診41宗源頭不明 彩雲邨明麗樓3單位錄4宗個案

○油尖旺區

花園街街市

香港康得思酒店

加拿芬廣場 米線陣

眾坊街59A號 喜筵酒家

環鳳街26號 西記粥店

○九龍城區

崇潔街25號 斧吧BBQ BAR & Restaurant

○觀塘區

啟田商場

大本營 客家好棧

○黃大仙區

黃大仙中心北館

金碧樓 彩楓茶餐

龍池徑 新志興至尊燒鵝大王

○大埔區

大埔墟街市

○葵青區

葵涌廣場 富華冰室

○沙田區

利安商場 大家樂、意樂餐廳

穗禾苑商場

○荃灣區

悅來酒店

海之戀商場 彩薈軒

○元朗區

昌發大廈 金香泰菜

○屯門區

兆禧苑商場 金銘潮州粉麵

蝴蝶街市

○北區

粉嶺中心 好日子皇宴

聯盛街28號 狂潮美食坊

○中西區

卑路乍街110-112號 佳記餐廳

卑路乍街136-142號 可可店

石山街12號 民華餐廳

○南

海怡西商場 上海姥姥

○離島區

逸東邨街市 金銘潮州粉麵

港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓

資料來源：衛生防護中心（截至12月13日）

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