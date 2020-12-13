隔離酒店｜聶德權：周五公布提早「變身」指定酒店資料 (13:03)

專車接送方面，聶德權透露，已安排5條路線可前往36間酒店，政府會向航空公司掌握航班到達情況，以及向衛生署了解檢疫時間，以安排班次，暫料日間約半小時一班車。

周二起機場檢測由專人採樣

聶德權指出，外防輸入的加強措施共有4項，除指定酒店外，周二（15日）起機場檢測將由專人採集鼻咽拭子樣本，以提高採樣質素；亦會安排指定交通將抵港者送往指定酒店；另亦增加檢疫者接受檢測的次數，於機場檢測後，於抵港第12日在酒店隔離時，以及抵港第19日完成檢疫後，強制要求做檢測，希望潛伏期較長的人不會成為「漏網之魚」。

聶德權說，上周五已公布36間酒店名單，現有1.2萬個房間，數量按過去一段時間大致抵港旅客數目估計需求，相信足夠，政府會與業界溝通，注視訂房情況。對於外界認為本月22日才全面實施感到太慢，聶德權稱了解大家想加快實施，但亦需有7至10日合理過渡期，讓酒店、旅客、航空公司安排及準備，以順暢執行。

聶德權又說，政府另設專責隊伍與36間酒店聯繫，酒店若有困難、遇到不守規檢疫者，可與其聯絡，政府會提供支援。他強調，所有檢疫措施都是檢疫令的要求，若不遵守會有罰則。他說，目前與酒店簽訂的合約為期兩個月，會密切注視情況，若對酒店運作不滿，可剔除或增加新酒店，亦會按需求調整指定酒店房間數目。至於有關措施維持的時間則視乎全球疫情發展情況，「只要防疫有需要都要繼續」。

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