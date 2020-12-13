強制檢測｜羅致光：院舍可自行安排政府認可化驗所為員工檢測 (12:22)

羅致光表示，在前五輪的自願檢測中，有近三分一員工不願自行參與檢測，而總結第一輪強制檢測安排及聽取業界意見後，決定在第二輪強制檢測增加檢測途徑，將允許院舍自行安排政府認可的化驗所為他們的員工提供檢測服務，而有關檢測樣本必須是由醫護人員或受過訓練的人員採集，令院舍在檢測安排上有更大彈性。

羅致光又指出，社署將按實際完成檢測的樣本數目及收費以實報實銷方式向院舍經營者發還有關檢測費用，每個樣本檢測的資助額以240元為上限，並為參與檢測員工提供每月200元的特惠津貼。

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