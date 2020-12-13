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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:35)

本港上周六（12日）新增69宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月6至12日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。12月12日報道：今增69宗確診 19宗本地個案源頭不明 炮台山診所護士確診

○油尖旺區

花園街街市

香港康得思酒店

加拿芬廣場 米線陣

好望角大廈 倫敦大酒樓

眾坊街 喜筵酒家

○九龍城區

紅磡市政大廈

○深水埗區

吉利徑 味味佳餐廳

○觀塘區

安達商場

○黃大仙區

黃大仙中心北館

金碧樓 彩楓茶餐

仁愛街 莆源冰室

龍池徑 新志興至尊燒鵝大王

○大埔區

大埔墟街市

富盈門商場 萬芳冰室

○葵青區

葵涌商場街市

葵涌廣場（富華冰室）

葵芳廣場

○沙田區

新城市廣場3期（1及2樓一田百貨、春水堂）

新城市廣場

新翠商場 Salala

好運中心 德興茶餐廳

利安商場（大家樂、意樂餐廳）

科技大道西8號尚湖樓地下 楠天Kitchen

顯徑商場 臨記車仔麵

穗禾苑商場

○荃灣區

悅來酒店

楊屋道街市

千色匯 半島漁港

海之戀商場 彩薈軒

大鴻輝（荃灣）中心 彩福皇宴（已結業）

○灣仔區

金朝陽中心

○東

友邦廣場

漁灣邨 德聲海鮮酒家

○離島區

逸東邨街市 金銘潮州粉麵

資料來源：衛生防護中心（截至12月12日）

新冠肺炎‧確診個案：

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