新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:35)

本港上周六（12日）新增69宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月6至12日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。12月12日報道：今增69宗確診 19宗本地個案源頭不明 炮台山診所護士確診
○油尖旺區
花園街街市
香港康得思酒店
加拿芬廣場 米線陣
好望角大廈 倫敦大酒樓
眾坊街 喜筵酒家
○九龍城區
紅磡市政大廈
○深水埗區
吉利徑 味味佳餐廳
○觀塘區
安達商場
○黃大仙區
黃大仙中心北館
金碧樓 彩楓茶餐
仁愛街 莆源冰室
龍池徑 新志興至尊燒鵝大王
○大埔區
大埔墟街市
富盈門商場 萬芳冰室
○葵青區
葵涌商場街市
葵涌廣場（富華冰室）
葵芳廣場
○沙田區
新城市廣場3期（1及2樓一田百貨、春水堂）
新城市廣場
新翠商場 Salala
好運中心 德興茶餐廳
利安商場（大家樂、意樂餐廳）
科技大道西8號尚湖樓地下 楠天Kitchen
顯徑商場 臨記車仔麵
穗禾苑商場
○荃灣區
悅來酒店
楊屋道街市
千色匯 半島漁港
海之戀商場 彩薈軒
大鴻輝（荃灣）中心 彩福皇宴（已結業）
○灣仔區
金朝陽中心
○東區
友邦廣場
漁灣邨 德聲海鮮酒家
○離島區
逸東邨街市 金銘潮州粉麵
資料來源：衛生防護中心（截至12月12日）
新冠肺炎‧確診個案：
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新冠肺炎‧強制檢測：
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