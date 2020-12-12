12港人扣內地｜李子賢父收家書要求委派律師代認香港控罪 (23:25)

李子賢媽媽表示，曾收到自稱官派律師的微信信息，要求她傳送全家福，她欲求證對方身分被拒，對方更稱「不要理會我是誰，最重要發（傳送）全家福上來」，並稱是其兒子的要求。她稱該名官派律師亦再三向她查問兒子在港的案情，令她摸不着頭腦。

另一被捕者鄧棨然的家屬表示，早前收到中國銀行通知，因商業行政理由，終止鄧的戶口。鄧棨然家屬稱，該戶口主要處理鄧棨然的個人及生意款項，他曾向銀行職員要求代領戶口內的1萬多元，職員要求鄧棨然親身領取。

協助12港人的關注組表示，有自稱官派律師拒絕向家屬透露姓名，家屬向其回電或發信息亦不獲回覆。關注組表示，家屬們希望被捕親屬可以由自己委託的律師辯護外，亦希望當局盡早通知家屬審訊日期，以及能否聽審、是否公開審訊等安排。

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