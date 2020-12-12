新冠肺炎｜東頭邨貴東樓累計7確診　同座住戶：驚到心卜卜跳 (21:01)

黃大仙東頭邨貴東樓累計4戶共7人確診，有確診單位屬「樓上樓下」。有住戶坦言擔心得「心卜卜跳」，但無法搬走，會加緊清潔、注意衛生；另有住戶希望政府盡早派樽檢測。有區議員表示，貴東樓樓齡超過30年，部分街坊曾投訴藏於屋內的污水渠有異味或滲漏。
貴東樓住戶何女士從記者口中得知增至4戶確診，驚訝道：「有4戶咁多？梗係會驚，我依家心喺到卜卜跳！」被問及會否擔心大廈喉管播毒，何女士稱沒有聞到廁所有臭味，加上她無法搬走，其他人反而擔心她會染病，只好勤洗手、以漂白水清潔門口及渠口，定期洗廁所，注意衛生。
另一住戶謝先生說，「驚都無辦法，希望政府做好啲，早啲公布（確診）早啲檢測，派樽愈快愈好」。謝先生續說，無聞到廁所有臭味，但疫情後洗廁所次數增多，亦有倒消毒液入廁所。
另外，東頭邨興東樓的87歲老翁逝世後確診，生前曾到爆疫的新蒲崗新光宴會廳飲茶。同邨住戶楊先生表示，新光宴會廳以前在黃大仙，未搬遷前有很多街坊去該處跳舞，搬去新蒲崗後同樣熱門，因為附近只得該處可同時飲茶及跳舞。
黃大仙區議員施德來表示，衛生署今晚（12日）將運送2000個樣本瓶至貴東樓，再由管理公司包裝，預計最快明早（13日）在大堂派發。施德來說，貴東樓樓齡逾30年，部分喉管藏於單位廁所內，有街坊曾投訴污水渠有異味或滲漏。
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